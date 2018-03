Glamsbjerg: Det er en glad formand for Køng Cykelmotion, Bjarne Eskelund, der torsdag modtog checken på 20.000 til nye spinningcykler fra Per Bruun Madsen, filialchef i Fynske Bank i Glamsbjerg. Formanden håber nemlig, at de nye spinningcykler kan få flere til at melde sig ind i klubben.

- Vi har samtidig investeret i et nyt pulssystem, og vi håber, at vi kan trække flere medlemmer til, når vi bliver mere moderne. Med de nye cykler kan vi træne til landevejscykling. Der er både watt- og kaloriemåler på, siger Bjarne Eskelund.

Han fortæller, at klubben ikke havde mulighed for at købe de nye spinningcykler selv.

- Vi er en forening og forsøger at gøre det så billigt for medlemmerne som muligt, siger han.

De nye cykler er allerede stillet op i Glamsbjerg Fritidscenter, og mens checken bliver overrakt, er 70-årige Anne Bennedsen igang med at træne på en af dem.

- Det gør det meget sjovere, at man nu kan konkurrere med sig selv. Det er så dejligt, siger hun.

Anne Bennedsen har været medlem af klubben i 10 år, og hun er specielt glad for, at de nye cykler viser, hvor mange kilometer, hun har kørt og hvor mange kalorier, hun har forbrændt.

Per Bruun Madsen fra Fynske Bank er glad for at kunne sponsorere cyklerne til klubben.

- Pengene er fra Fynske Bank Fonden. Vi vil gerne støtte op lokalt og hjælpe de sportslige tiltag, siger han.

Køng Cykelmotion tæller i dag cirka 100 medlemmer.