Fem år er gået, siden Veto udgav gruppens seneste udspil. Hvis man tror, at gruppens medlemmer har ligget i dvale, tager man fejl. Samtlige medlemmer har brugt tiden på at blive endnu bedre musikere, hvilket Veto ifølge forsanger Troels Abrahamsen høster frugten af på "16 Colors".

- Vi har alle sammen lavet andre projekter. Nogle har lavet soloprojekter, som jeg selv har gjort, andre har været med i alle mulige kollaborationer, hvor de har udviklet sig som musikere. Jeg har aldrig betragtet musik som en konkurrence og føler derfor heller ikke, at Veto er blevet overhalet indenom, fordi vi ikke har udgivet noget i en årrække. Vi har heller aldrig set os selv som en del af en specifik scene, hvor vi kunne miste grebet, siger forsanger Troels Abrahamsen.

Veto Bandet Veto blev dannet i 2004, da Troels Abrahamsen, David Krogh Andersen, Mark Lee, Jens Skov Thomsen og Mads Hasager fandt sammen.Tanken var fra begyndelsen, at bandets medlemmer skulle stå for alt fra sangskrivning til de sidste mix. Året efter udgav Veto den første ep "I Will Not Listen", hvor de synthbaserede kompositioner og hitsinglen "You Are A Knife" sikrede gruppen et stort publikum.



I februar 2007 blev Veto kåret som "Årets Nye Danske Navn" ved Danish Music Awards.



I 2008 fik bandet dets kommercielle gennembrud med pladen "Crushing Digits", som udover en guldplade modtog syv nomineringer ved Danish Music Awards samt P3 Guld-prisen.



I 2011 udgav Veto pladen "Everything Is Amplified" og åbnede Roskilde Festivals Orange-scene. Siden har gruppen udgivet to ep'er. Gruppens fjerde album, "16 Colors", er netop udgivet.



Han pointerer, at man både som musiker og menneske skal bruge tid på at lære sig selv at kende.

- Hvis man ikke gør det, ender man i et evigt feedback-loop, hvor man begår de samme fejl igen og igen resten af sit liv. Mit formål med livet både på et personligt og professionelt plan er at lære at forstå mig selv og verden omkring mig. Hvis det kan lade sig gøre gennem noget så fantastisk som musik, er det bare et plus, konstaterer Troels Abrahamsen.

Han fortæller, at bandets mantra er uforandret. Fokus er stadig at arbejde med musik på et overordnet plan og ikke med udgangspunkt i en specifik genre.

- Vi forsøger med al vores væsen at frigøre os fra den idiotiske side af musik, hvor man placerer sig i og målretter sin musik et segment eller en genre. Veto er ikke og har aldrig været et livsstilsprojekt. Musik er et kunstmedie, som man konstant skal udvikle, og i den proces hægter man nogen af, mens andre springer på. Sådan er vilkårene, siger Troels Abrahamsen.