Nyborg: En varevogn og en personbil blev på et tidspunkt mellem søndag eftermiddag og mandag morgen udsat for hærværk og tyveri i boligkvarteret Sprotoften i Nyborg, oplyser Fyns Politi.

Varevognen, af mærket Opel Vivaro, holdt parkeret ved Sprotoften, da en eller flere ukendte gerningsmænd brød ind i bilen gennem den trekantede siderude i bilens højre side. Kabinen var gennemrodet, og der manglede et dieselkort og et bilvaskkort til Cirkle K, et kort til Silvan og et vejekort til genbrugsstationen i Nyborg kommune.

Modsat var der ikke fangst i personbilen, der var af mærket Mercedes-Benz Sprinter. Her kom gerningsmændene ligeledes ind i bilen gennem det trekantede vindue ved sidespejlet, men der var ikke noget af værdi i det gennemrodede handskerum.

Anmeldelserne skete klokken 07.41 og klokken 07.44 mandag morgen, men intet hverken be- eller afkræfter, at det er samme gerningsmænd.