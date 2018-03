Jæger Tom Hansen har fundet kadaveret af en hund i skoven ved Porthusvej, som er et yndet sted at dumpe affald, der ellers hører til på genbrugsstationen.

Svendborg: Det er ikke første gang, Tom Hansen finder affald efterladt i skoven ved Græsholmene ved Porthusvej i Svendborg.

Men mandag fandt han en type af affald, der har givet ham behov for at råbe op i stedet for at nøjes med at rase for sig selv over folks brug af skoven som en losseplads.

- Folk tror, de kan smide alt muligt i skoven, men nu synes jeg, det er en lille smule over stregen, siger han.

Mandag fandt han en død hund i skovbunden. Eller nærmere resterne af en død hund. I en lille fordybning lidt fra en af stierne for hans hund pludselig hen og gav hals, og ved nærmere eftersyn kunne han konstatere, at det, hans hund reagerede så voldsomt på, var skelettet af en hund, hvor der kun var kød tilbage på hovedet. Resten af kroppen er blevet spist af skovens dyr.

Tom Hansen, der kommer i skoven hver dag, fordi han er en del af et jagtkonsortium og fodrer vildet i skoven, kontaktede derfor politiet, som kom og undersøgte dyret for en chip, der måske kunne hjælpe med at opklare, hvordan den døde hund er endt i skoven, men dyret var for medtaget, og ingen chip blev fundet.

Tom Hansen kan da også kun gisne om, hvordan dyret er endt i skoven. Men med skelen til, hvad han ellers finder i skovbunden med jævne mellemrum, har han sine bange anelser.

- Folk kører jo herud og smider alt muligt affald i stedet for at køre det sidste lille stykke ud til genbrugspladsen. Det er ikke rart at sige, men jeg tror, det er nogen, der har skilt sig af med den hund på en eller anden måde. De kan selv have aflivet den og kørt herud med den, de kan have aflivet den herude, eller de kan have bundet den til et træ og efterladt den, men det kan jeg næsten ikke holde ud at sige højt.