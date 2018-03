Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), sejlede mandag med på Ærøfærgen for at holde møde med børne- og socialminister Mai Mercado (K) om at løse problemerne om proformaægteskaber. På opfordring fra ministeren vil Ærø nu søge om foretræde i Folketinget.

- Jeg håber, at ministeren vil lytte til de forslag, vi har, om hvordan vi undgår proformaægteskaber, så vi ikke får stillet en alt for bureaukratisk model op, sagde Ole Wej Petersen, inden ministeren var ankommet på færgen.

Mødet fandt sted på Ærøfærgerne i et privat lokale, men avisen nåede lige at fange borgmesteren inden da. Her fortalte Ole Wej Petersen, at han håbede, at ministeren vil ændre sit forslag, så det også tilgodeser kommunernes ønsker om at beholde vielser ude i kommunerne.

Efter mødet fortalte Ole Wej Petersen og Mai Mercado begge, at de havde haft et fint og konstruktivt møde.

- Nu har vi sendt breve frem og tilbage til hinanden et par gange, men det er jo altid nemmere lige at se hinanden i øjnene. Så det satte jeg stor pris på, sagde Mai Mercado.

Mai Mercado har foreslået, at Ærø Kommune søger om at få foretræde i Folketinget, hvor politikerne kan fortælle, hvordan de ser på tingene. For ministeren er det klokkeklart, at der skal laves et lovforslag.

- Målet er først og fremmest, at der skal laves et forbud mod proformaægteskaber for udlændinge. Det var en overraskelse for mig at opdage, at Danmark ikke har det, når en række andre EU-lande har, sagde Mai Mercado, der endnu ikke ved, hvornår lovforslaget kommer til at være klar.

- Jeg ville gerne have det klar så hurtigt som muligt, men jeg har også respekt for, at det skal være en ordentlig proces. Så jeg har ikke behov for at haste det igennem.

På Ærø bliver der straks fulgt op på ministerens opfordring om at søge om foretræde i Folketinget.

- Vi vil søge om foretræde i socialudvalget, og vi er allerede i gang med at forberede noget, vi skal skrive rundt, for vi vil gerne have flere borgmestre med - i hvert fald Sønderborg og Tønder, som vi har skrevet brev sammen med. For vi går stærkere, når vi går sammen, fortalte Ole Wej Petersen efter mødet.