Det er beklageligt, hvis det ender med strejker på folkeskoler Nyborg, siger lærerformand. - Men vi har brug for et resultat i forhandlingerne.

Tirsdag morgen udsendte Danmarks Lærerforening og BUPL varsel om, at folkeskoler og fritidsordninger i Nyborg Kommune kan blive ramt af strejke 4. april.

Går det så galt, er det beklageligt, men nødvendigt, siger formand i Østfyns lærekreds Peter Lund Andersen.

- For de elever og forældre, som bliver ramt, betyder det rigtig meget, og det er jo ikke holdbart, at eleverne ikke får den undervisning, de har krav på. Det vil vi være de første til at beklage, men der har ikke været anden udvej, siger Peter Lund Andersen.

Det er fem år siden, at folkeskolen sidst var ramt af konflikt, da forhandlinger om lærernes arbejdsforhold endte i en 25 dage lang lockout.

- Det er ingen hemmelighed, at spøgelset fra 2013 også påvirker mine medlemmer. Ingen ønsker den her konflikt. Men omvendt er det heller ikke holdbart at blive ved med at være reguleret af en lov. Vi har brug for et resultat og for, at kommunerne giver lærerne de samme vilkår, som de andre ansatte har, siger formanden.