Middelfart: Jesper Bøje Pedersen tiltræder pr. 1. marts som ny administrerende direktør og medejer i tele- og marketingselskabet, Precis - Personlig Kommunikation, mens Per Møller Hansen fortsætter som bestyrelsesformand og medejer.

Baggrunden for inddragelsen af Jesper Bøje Pedersen er - skriver Precis - Personlig Kommunikation i en pressemeddelelse - at firmaet i årets første måneder har haft stor kundetilvækst.

Precis er - fremgår det af pressemeddelelsen - et moderne tele- og marketingselskab, hvor konsulenterne har mangeårig erfaring inden for mødebooking, salgssupport og kommunikation. Selskabet fungerer som et eksternt bindeled for samhandel, der forbedrer serviceydelser for små- og mellemstore virksomheder.

Precis slog dørene op i efteråret 2017. I dag består teamet af syv ansatte.

Jesper Bøje Pedersen har siden 1995 hovedsageligt arbejdet med udvikling og ledelse i byggebranchen. Oprindeligt er Jesper Bøje Pedersen uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet. /EXP