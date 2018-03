Balslev: Den Røde Tråd, Vuffeli-vov, Hvalborg, McArine, Sexchikane, Tryk på og mange flere.

Det var sangene fra Shubiduas store bagkatalog, som naturligt fyldte den Shubidua kabaret, som Balslev præsenterede i den forløbne weekend. De røde lygter var fremme både fredag og lørdag, og publikum i den fyldte sal blev guidet igennem et væld af historier på den hyggelige DSB-café med afsæt i "shubbernes" folkelige sange.

Siden 1. januar har hele 18 personer arbejdet med at lære rollerne og sangene, bygget scene og fremskaffet rekvisitterne og dragter. Og de kunne læne sig tilbage efter de to aftener og glæde sig over to gange udsolgte huse./EXP