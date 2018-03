verdenspremiere

Fredericia: Lars Mølsted glæder sig ikke kun til at indtage rollen som Moses' bror Ramses i Prince of Egypt, han ser også spændt frem til rollen som far for anden gang. Og er måske endnu mere spændt på, hvornår den lille nye knægt har tænkt sig at melde sin ankomst.

Lars Mølsted er gift med musical-kollegaen Bjørg Gamst, og en lillebror til parrets første søn presser på.

Prince og Prins Der er verdenspremiere på Prince of Egypt den 6. april.Til forpremiere og verdenspremieren spiller den amerikanske musicalperformer Jason Gotay rollen som Moses bror Ramses.



Herefter overtager Lars Mølsted rollen på både engelsk og dansk.



Der er premiere på den danske version den 17. april.



Herefter spiller forestillingen skiftevis på dansk og engelsk - foreløbigt frem til den 3. juni.



21. juni 2019 har Prince of Egypt premiere i København på Det Kgl. Teaters gamle scene.



Indtil videre med spilletid frem til den 14. juli.



Efter planen vil man i København spille en større andel af forestillingerne på engelsk af hensyn til turister.

- Bjørg har termin den 21. april. Sidste gang gik hun over tid, så vi er meget spændte på, hvordan det ender denne gang. Det skal meget gerne være en af de dage, hvor vi spiller forestillingen på dansk, hvor jeg har en alternerende, der spiller rollen to dage om ugen. Jeg har dog en understudy til rollen, hvis fødslen rammer sammen med en af de engelske forestillinger, smiler Lars Mølsted.