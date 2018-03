Til april skal vælgerne i Grønland sammensætte et nyt landsting, efter at der mandag blev udskrevet valg.

Ifølge Poul Krause, der er chefredaktør på Sermitsiaq, vil særligt to emner fylde i den kommende valgkamp: Fisk og Danmark.

Når et nyt landsting samles, skal det blandt andet tage fat på en fiskerilov. Og på Grønland er det ikke nogen lille sag.

- Fiskeriet er det eneste eksporterhverv, Grønland har. Det vil svare til, at man lavede om på forholdene for Mærsk, Lego og Novo Nordisk på en gang. Det har virkelig stor betydning, at det sker rigtig, siger han.

Uenighederne handler blandt andet om samlingen af kvoter på få hænder. Det ønsker en række partier at bryde op, forklarer Poul Krause.

Modsat frygter andre, at mindre fiskere vil være mere økonomiske ustabile, og derfor vil være et sats med en afgørende motor for hele Grønlands økonomi.

Også Grønlands forhold til Danmark kommer til at fylde, vurderer Poul Krause.

- Der er tre positioner: En, der ønsker selvstændighed hurtigst muligt. En anden, der ønsker at bringe økonomien i orden, før der opnås selvstændighed. Og en tredje, der ønsker et fortsat samarbejde, siger han.

Han mener, at det kan være svært at sætte partierne klart op over for hinanden. Blandt andet det regeringsledende parti, Siumut, er ifølge Poul Krause splittet i spørgsmålet.

En joker til valget kan blive to nye partier, mener Poul Krause. Det ene er stiftet af Vittus Qujaukitsoq, der er tidligere minister.

Han forsøgte sidste sommer at vælte landstyreformand Kim Kielsen som formand i Siumut. Det lykkes ikke. I stedet har han stiftet Nunatta Qitornai, der ønsker selvstændighed hurtigst muligt.

Partiet mangler stadig underskrifter nok til at stille op. Lykkes det, kan partiet være med til at "mudre billedet" ifølge Poul Krause, der tvivler på, at et parti kan opnå flertal alene.

Dermed bliver det ifølge redaktøren et spørgsmål, hvilket af de to største partier, Siumut og Inuit Ataqatigiit, der kan samle en regering bag sig.

Det vil i så fald sandsynligvis bringe henholdsvis Kim Kielsen eller folketingsmedlemmet Sara Olsvig til magten.