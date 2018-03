Dansk landbrug skal betale mere for klima- og miljøbelastninger. Der skal produceres mere økologi. Og så skal udvalget af fødevarer og foder udvides til blandt andet vandmænd og insekter.

Sådan lyder nogle af elementer i Alternativets udspil om "Bæredygtigt Landbrug".

Den gennemgående tese i udspillet er, at dansk landbrug vil være mere miljø- og klimavenligt samt mere økonomisk rentabelt, hvis det i vidt udstrækning blev omlagt til økologi.

Et element er at finde nye former for fødevarer og foder. Partiet foreslår at oprette et insekt-task force, der skal undersøge mulighederne for produktion af insekter til foder og fødevarer.

Derudover peger partiet på "det blå landbrug". Her vil partiet skrue op for produktion og høst af eksempelvis tang, alger, vandmænd og muslinger.

Argumentet bag er, at det dels er godt for havmiljøet og billigt i foder og medicin at producere. Derfor vil partiet understøtte nye landbrug.

- Det vil nok især være med forskellige støtteprogrammer til at udvikle teknologier, siger partiets landbrugsordfører, Christian Poll.

- Man har på Lolland haft nogle bassiner med algedyrkelse. Det var projekter, der godt kunne bruge flere midler til at komme længere.

Men også det eksisterende landbrug skal skubbes i retning af økologien. Klima- og miljøbelastninger skal beskattes hårdere, mener Alternativet.

Eksempelvis betyder det i praksis en afgift på skåret oksekød på 17 kroner per kilo.

Derudover bør landbruget bidrage til en pulje, der kan lave nye boringer efter drikkevand, når der måles pesticider i eksisterende.

Partiet ønsker også at bruge de økonomiske muskler. Det vil oprette en fond, der skal bruge milliarder af kroner på at købe jord fra økonomisk pressede landmænd.

- Idéen er, at vi skal etablere en fond, der skal hjælpe de landmænd, der er på vej ud i en fallit. Så vil vi stille nogle krav, siger Christian Poll.

- Vi siger: Vi vil godt hjælpe jer i gang, hvis I lægger om til økologi.

Derudover tilbyder partiet statsgaranterede lån til førstegangskøbere, der ønsker at drive økologisk landbrug.

Fødevarer & Landbrug kalder udspillet for "utopisk".

- Går man ud af Uffe Elbæks vej, flytter man en masse produktion fra Danmark til andre lande, hvor man slet ikke er lige så god til at passe på klima, miljø eller dyr.

- Derfor synes jeg, at det er et lidt utopisk forslag, siger direktør Karen Hækkerup.