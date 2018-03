Den amerikanske motorcykelproducent Harley-Davidson Inc. bakker i en meddelelse mandag op om "fri og fair handel".

Det sker som reaktion på USA's præsident Donald Trumps udspil om at lægge told på importeret stål og aluminium.

EU har som modsvar truet med at indføre en straftold på blandt andet motorcykler fra Harley-Davidson, hvis Trump gennemfører sit forslag.

Skulle Harley-Davidson på den måde komme i klemme i en handelskrig, vil det påvirke salget "betydeligt", fremgår det af meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Selskabet understreger desuden, at de foreslåede tariffer vil gøre alle produkter, hvori stål og aluminium indgår, dyrere. Uanset råvarernes oprindelsesland.

Torsdag meddelte Trump, at han har planer om at indføre en told på 25 procent for al importeret stål. Desuden vil han lægge 10 procent på diverse aluminiumsprodukter.

Det fik omgående mange af USA's handelspartnere til at overveje lignende tiltag, herunder også EU.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker reagerede torsdag skarpt.

- Vi vil ikke sidde stille, mens vores industri bliver ramt af uretfærdige tiltag. EU vil reagere bestemt og rimeligt for at beskytte vores interesser, sagde han ifølge BBC.

Juncker nævnte Harley-Davidson motorcykler, Levi's jeans og Kentucky bourbon som nogle af de varer fra USA, der kan komme told på.

I 2017 solgte Harley-Davidson næsten 40.000 motorcykler i Europa. I USA og Canada lød tallet på godt 158.000 ifølge selskabets hjemmeside.

Stort set alle økonomer er enige om, at en handelskrig vil dæmpe den globale vækst.

Derfor skabte Trumps udmelding uro på aktiemarkederne i den forgangne uge.

Men mandag var optimismen tilbage på USA's børser.

Aktien i Harley-Davidson steg 2,4 procent.

- At se Caterpillar og Harley-Davidson handle højere fortæller mig, at investorerne tror, at det her ender diplomatisk, siger Quincy Krosby, chefstrateg hos Prudential Financial, til CNBC.

Hun noterer sig også, at Trump ifølge en række tweets mandag lader til at åbne døren for forhandlinger om tariffer.