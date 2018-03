Mikkel Duelund rundede mandag 100 kampe for FCM og fejrede det med en scoring i 2-1-sejren over Silkeborg

Mandag aften vandt FC Midtjylland 2-1 på udebane over Silkeborg efter to dødboldscoringer i første halvleg. Én af disse blev sat ind af holdets højrekant, Mikkel Duelund.

Den 20-årige FCM-spiller rundede samtidig en milepæl, da han med kampen mandag har rundet 100-kampe for det midtjyske hold.

Scoringen var Mikkel Duelunds syvende i sæsonen og den 25. for FCM. Han var efter kampen selv meget glad for jubilæet.

- Det var sindssygt fedt. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle gå så hurtigt, siger Mikkel Duelund.

- Jeg er glad for at være en etableret spiller, og det er en fornøjelse at være på holdet lige i øjeblikket.

Mikkel Duelund er startet inde i FCM's seneste 11 Superliga-kampe og efter klubbens store transfersalg i vinterpausen, får han en vigtig rolle i FCM's guldjagt.

FCM's cheftræner, Jess Thorup, er imponeret over den 20-årige spiller, og han havde også rosende ord efter mandagens kamp.

- Det er godt gået. Statistisk i så ung en alder rangerer han rigtig godt, og det viser, hvilket potentiale han har, siger han.

- Det er fedt, at han fortsætter takterne.

Mikkel Duelund mener, at de 100 kampe har skolet ham til engang at komme videre. Om det bliver til sommer, er han ikke klar over.

- Det kan godt være, at der snart kommer en ende på det, siger Mikkel Duelund.

- Det kommer an på, hvordan vi gør det som hold, og hvordan jeg gør det personligt.

Jess Thorup er ikke i tvivl om, at Mikkel Duelund til sommer vil være attraktiv for mange klubber. Han håber dog, at man kan beholde ham i FCM.

- Vi har et rigtig fedt projekt i FCM, som jeg håber han stadig vil være en del af, siger Jess Thorup.

Med sejren i mandagens kamp ligger FCM igen á point med Brøndby, som indtager Superligaens førsteplads.