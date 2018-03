3

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen fører sagen mod Peter Madsen. Han indleder første retsdag med at læse anklagepunkterne op, hvorefter Peter Madsen bliver bedt om at forholde sig til anklagerne. Han har tidligere nægtet sig skyldig i drab og i anden kønslig omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder. Dog har han erkendt at have parteret liget af Kim Wall og i at have smidt kropsdelene i Øresund.