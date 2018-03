Alle TDC's mobilkunder kan igen foretage opkald efter selskabets mobilnetværk mandag brød sammen. Kunder med IP-telefoni oplever dog stadig problemer.

Det oplyser TDC mandag aften i en pressemeddelelse.

Nedbruddet startede mandag morgen, hvor først 450.000 kunder blev påvirket. Herefter bredte fejlen sig til i alt 1,85 millioner kunder.

De berørte kunder var enten på mobilnet eller benyttede IP-telefoni, der er fastnettelefoni over en bredbåndslinje. Klokken 17 kunne de kunder, der bruger mobilnetværk, igen foretage opkald.

TDC oplyser til Ritzau, at selskabet mandag aften klokken 19 ikke er klar over, hvordan fejlen er opstået.

Der er endnu intet, der tyder på, at der ligger en menneskelig handling bag nedbruddet, oplyser selskabets presseafdeling.

- Vi kan kun beklage over for de mange kunder, som har været berørt i løbet af dagen, siger koncerndirektør Michael Moyell Juul i en pressemeddelelse.

- Lige siden fejlen opstod, har vi arbejdet på højtryk for at løse fejlen, og vi har fortsat ekstra mandskab på for at sikre, at driften er stabil.

Selv om der bliver arbejdet på det, står det ikke klart, hvornår IP-telefonien igen er i drift.