Forsinkelsen af åbningen af Letbanen i Aarhus har kostet næsten 70 millioner kroner.

Det skriver TV2 Østjylland på baggrund af en opgørelse fra Aarhus Kommune, som mediet har fået aktindsigt i.

Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), har mandag ikke ønsket at deltage i et interview, men skriver i en mail til TV2 Østjylland:

- Opgørelsen viser, at forsinkelserne på Aarhus Letbane har været alvorlige. Aarhus Kommune afventer nu det samlede regnskab fra Aarhus Letbane.

- I budgetterne for letbanen er der allerede afsat beløb som reserver til dækning af uforudsete udgifter, ligesom det er tilfældet for Aarhus Kommune.

De største udgifter til forsinkelsen udgøres af en post på 25 millioner kroner til erstatningsbusser og udskydelse af den nye køreplan.

Derudover registreres "et betydeligt indirekte tab" på 37 millioner kroner til ASAL-konsortiet, der har bygget letbanen og lagt kørestrøm.

Det skyldes, at der i første omgang var rejst erstatningskrav mod ASAL for forsinkelsen. Da Trafikstyrelsen senere på året ikke godkendte sikkerheden på det nye bane, kunne skylden dog ikke længere kun lægges på ASAL.

De resterende udgifter dækker over forlængelse af en række medarbejderes kontrakter og tilkøb af ekstern konsulentbistand.

Trafikministeriet har på opfordring fra Jacob Bundsgaard iværksat en undersøgelse af godkendelsesforløbet af Aarhus Letbane, der i efteråret trak i langdrag.

Resultatet kan få betydning for, hvor regningen placeres, skriver han.

- Såfremt den viser, at der er grundlag for at placere et ansvar for de uforudsete udgifter, er det et skridt, vi må tage i betragtning, skriver han i en mail til TV2 Østjylland.

Kan ansvaret ikke placeres andres steder, er der kun skatteborgerne i Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der hver især ejer halvdelen af selskabet, tilbage til at betale regningen.

Formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), har ikke ønsket at kommentere sagen over for TV2 Østjylland, da opgørelsen er lavet af Aarhus Kommune, og den først for nylig er kommet til hans kendskab.