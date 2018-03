For et par år siden var op mod 50 borgere på venteliste for at komme på plejehjem i Assens Kommune. Nu er der kun 16 borgere på venteliste, og derfor sætter politikerne nu den sidste af to udvidelsesplaner i bero.

Op mod 50 borgere stod på venteliste for at komme på plejehjem, da byrådet i forbindelse med budget 2016-2019 besluttede at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune. Siden er efterspørgslen faldet, og nu er ventelisten helt nede på 16 borgere, efter administrationen har spurgt de ældre, om de fortsat ønsker at stå på garanti-ventelisten. - En del ville flyttes til en venteliste til en specifik adresse, og der var også borgere, som slet ikke ønskede at stå på ventelisten, siger Charlotte Kjær (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget. Ombygningen I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at etablere otte nye boliger til demensramte borgere ved Flemløse Plejehjem ved at sælge det nedlagte daghjem og køkken på Flemløse Plejehjem til Domea, som herefter skulle ombygge arealerne til ni nye boliger og nedlægge en bolig i aflastningsenheden Liljen.I dag er der 27 plejeboliger på Flemløse Plejehjem. Derudover er der 5 aflastningspladser for særligt udadreagerende, demensramte borgere. Hun har sammen med resten af byrådet netop besluttet at sætte planerne om ombygning af servicearealer til plejeboliger på Flemløse Plejehjem i bero. - Det hænger sammen med den sag, vi havde i efteråret, hvor ombygningen på Bofællesskabet Korsvang også blev sat i bero. Vi skal ikke bygge til tomgang. For alt i verden skal vi fokusere på at bruge midlerne fornuftigt, siger Charlotte Kjær.

Har lavet aktivitetsrum

Beslutningen om at sætte ombygningen af Flemløse Plejehjem i bero betyder også, at der skal ses på alternative anvendelsesmuligheder af servicearealerne på Flemløse Plejehjem. I øjeblikket bruger plejehjemmet selv arealerne. - Vi har indrettet et aktivitetsrum. Vi ved godt, at det nok kun er midlertidigt, men indtil da har vi ekstra muligheder for at lave sjove ting med beboerne, siger leder af Flemløse Plejehjem, Lene Stubgaard. Hun har ikke noget at indvende mod berosætningen af ombygningen. - Vi oplever ikke, at der står nogle, som rigtig gerne vil ind, men ikke kan komme det, siger Lene Stubgaard.

