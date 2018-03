Danmark er imod forslag om at bringe mængden af affald ned ved at indføre en europæisk skat på plastik.

Danmark arbejder ligesom flere andre EU-lande på at gøre en EU-plan, der skal sikre mere genanvendelse af plastik, endnu bedre.

Sådan lyder det fra miljøminister Esben Lunde Larsen (V), der mandag er til miljøministermøde i Bruxelles.

- Vi er alle sammen optaget af, at det her bliver mere konkret og mere ambitiøst, siger Esben Lunde Larsen.

EU-Kommissionen spillede i januar ud med en plan, der blandt andet opstiller det mål, at al emballage lavet af plastik i EU skal genanvendes fra 2030.

Plastikplanen vil også begrænse brugen af engangsplastik og mikroplastik.

Esben Lunde Larsen siger, at Danmark arbejder på at gøre planen så konkret og så bindende som muligt.

- Vi er optaget af, at man genanvender mere plastik, og at vi også får nogle fælles kriterier i EU for det, så vi ikke ender med at få noget, der er konkurrenceforvridende, siger han.

Danmark ønsker også en klar tidsplan "med nogle indfasninger, der ikke strækker sig ud i det uendelige", siger ministeren.

Han vil desuden have ens kriterier i hele EU for, hvornår produkter lavet af plastik skal genanvendes, så de bliver en aktiv ressource i stedet for affald.

Esben Lunde Larsen går også efter at få mikroplast forbudt i kosmetik og plejeprodukter.

Til gengæld er Danmark imod idéen om at bringe mængden af affald ned ved at indføre en europæisk skat på plastik.

- Vi ser ikke skatteskruen som den nødvendige tilgang til det her, siger miljøministeren.

Forslaget splitter også EU-Kommissionen, der stadig overvejer, om plastikskatten skal med i et kommende udspil om EU's næste langtidsbudget.

Esben Lunde Larsen mener, at plastikplanen kan give så mange fordele for både EU-landene og erhvervslivet, at det er nok til at få ændret adfærd.

Miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard, mener, at EU's plastikstrategi både vil forbedre miljøet og skabe nye grønne job.

- Det er muligt at genanvende meget mere plast, end man gør i dag, siger Klitgaard.

- Og adskillige virksomheder står klar til at udnytte mulighederne, siger hun.

Hvert år hober der sig over 25 millioner tons plastikaffald op i Europa. Samlet set bliver under 30 procent af al plastikaffald i dag genanvendt.

Der bliver produceret plastikemballage for en samlet værdi på omkring 100 milliarder kroner om året. Og i dag går næsten det hele tabt.

Esben Lunde Larsen vil fremlægge en dansk plastikstrategi i løbet af foråret.