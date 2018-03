Søstrene Nadia og Cecilie Holm Rasmussen er to af de unge, der har fået hjælp til at finde sig et fritidsjob gennem den boligsociale helhedsplan. Jobbet har givet dem selvtillid, mod på en uddannelse og ikke mindst deres egne penge - til stor lettelse for deres mor, som forsørger familien med sin sosu-elevløn.

- Jeg tror ikke, jeg havde fået et job, hvis hun (fritidsjobambassadøren Hanne Skov, red.) ikke havde hjulpet. Det er det der med at få sig taget sammen og få skrevet en ansøgning og få den afleveret. Jeg havde skrevet to ansøgninger på det tidspunkt, og jeg havde afleveret dem, men det var der ikke kommet noget ud af, så jeg havde givet lidt op. Men så kom Hanne, siger Nadia Holm Rasmussen.

Planen for blokkene De seneste fire år har der været en plan. Den Boligsociale Helhedsplan. Det kan lyde noget tørt. Men planen er den hånd i ryggen, der puffer de udsatte boligområder Jægermarken og Skovparken i en bedre retning end den, områdets demografi ellers trækker, og med en ny pose penge har planen netop fået fire år mere. I serien her besøger Fyns Amts Avis nogle af de initiativer, helhedsplanen har gjort mulige, og forsøger at blive klogere på, hvad de betyder for de mennesker, det hele handler om. Beboerne i blokkene.

- Jeg var meget genert, og jeg syntes, det var grænseoverskridende at snakke med mennesker, jeg ikke kendte. Så jeg synes, jeg har udviklet mig meget, siger hun med et smil med bare en lille rest af den gamle generthed.

Den Boligsociale Helhedsplan Den Boligsociale Helhedsplan har til formål at understøtte en positiv social udvikling i udsatte boligområder i Svendborg. De seneste fire år er det Jægermarken og Skovparken, der har været omfattet af planen. De kommende fire år vil også Hjerteparken, Sanddalsparken, Munkevænget, Bispeløkken (Priorvej) og Elmevænget høre under helhedsplanen. Den Boligsociale Helhedsplan er et samarbejde mellem Svendborg Andelsboligforening, BSB Svendborg, Svendborg Kommune og Landsbyggefonden med et budget på 16,6 millioner kroner. 12 millioner kroner kommer fra Landsbyggefonden, og resten finansierer boligforeningerne og Svendborg Kommune. Desuden er der givet 5,3 millioner kroner til et mentorjobprojekt og fritidsjobindsatsen i områderne fra blandt andre Den A.P. Møllerske Støttefond. På landsplan findes der i omegnen af 70 tilsvarende boligsociale helhedsplaner. De finansieres som den i Svendborg hovedsagligt af Landsbyggefonden, som landets boligselskaber betaler til. I Svendborg har Skovparken været omfattet af en helhedsplan gennem de seneste 20 år, men med planen 2014-2017 blev der for første gang etableret et sekretariat til at varetage helhedsplanen. Sekretariatet består udover sekretariatsleder Mette Østerberg af fem medarbejdere.

Hun folder æsken, snakker med kunden om, hvad det er for flødeboller, der skal i den, tager imod betaling, spørger, om bonen skal med, og sender kunden af sted med et smil.

Nadia Holm Rasmussens 17-årige storesøster, Cecilie Holm Rasmussen, har også fået hjælp af Hanne Skov til at finde sig et arbejde. I halvandet års tid har hun arbejdet som opvasker hos Bowl'n'Fun i Svendborg.

Også for hende handlede det om det så afgørende skub.

- Det var en stor hjælp for mig, fordi hun havde kontakterne og vidste, hvor der var mulighed for, at det kunne lade sig gøre, siger Cecilie Holm Rasmussen, der fik hjælp til at skrive en god ansøgning og fik et praj om, hvor hun kunne gå hen og aflevere den.

Godt et halvt år og et utal af vagter efter sin ansættelse blev hun kåret som månedens medarbejder for sin villighed til at tage ekstra vagter, ofte med kort varsel. Og aftenerne med gode kollegaer og sjov i køkkenet gør Cecilie Holm Rasmussen glad. Men mindst lige så stor betydning har de penge, hun tjener. Selv.

- Det synes jeg jo er fedt. Jeg kan betale det, der er mit, og det er fedt i sig selv i stedet for, at jeg skal bede om min mors penge, siger hun.

De to teenagepiger kommer fra et hjem, hvor man ikke er fri for at forholde sig til, hvordan enderne skal nå sammen. Deres mor, Maria Holm, er alene med pigerne og deres lillebror og lige nu på elevløn i forbindelse med sin uddannelse til social- og sundhedshjælper. Familien er netop flyttet fra den ene til den anden side af Byparken for at komme i en mindre lejlighed med en lavere husleje, og de nye økonomiske realiteter er, at når alle faste udgifter er betalt, er der 2400 kroner tilbage til mad og tøj og alle andre udgifter ud over de faste.

Derfor har pigernes løn stor betydning i husholdningen, forklarer Maria Holm.

- Det betyder jo, at jeg ikke skal vende hver en 25-øre. Det skal jeg i forvejen, men det letter det lige lidt, og jeg behøver ikke høre på, at de aldrig får de der sko til 700 kroner. Jeg kan ikke bare købe et par sko til 700 kroner, men nu kan de selv spare op til det. Når jeg får børnepenge, køber jeg selvfølgelig det, de mangler, men hvis jeg har budgetteret med 400 kroner til et par bukser, og de vil have et par, der koster 500-600 kroner, må de selv lægge resten til, siger Maria Holm.

Hun føler stor taknemmelighed over den hjælp, pigerne har fået på et tidspunkt, hvor de skub, hun selv kunne give dem i retning af job, ikke rigtig havde indvirkning. Desuden hylder hun den opdragende effekt ved det at have et fritidsjob.

- Jeg synes, det er rigtig godt, de lærer, at penge ikke gror på træerne og mor ikke kan betale alt. Når de skal flytte hjemmefra, ved de, at der er udgifter, der skal betales, og de ved, hvad penge er, siger hun og er stolt over at se, at begge pigerne sparer penge op.