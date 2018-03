Mindst 45 mennesker er blevet dræbt ved nye luftangreb i den oprørskontrollerede enklave Øst-Ghouta, der ligger ved den syriske hovedstad, Damaskus.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der er en britisk baseret overvågningsgruppe.

Ifølge den syriske eksilgruppe, som indsamler oplysninger om krigen fra netværk i næsten hele Syrien, blev der anvendt tøndebomber ved mandagens angreb.

Angrebene var blandt andet var rettet mod den lille by Hammuriyeh. Mindst 19 mennesker skal her være blevet dræbt.

Også søndag blev mindst 34 civile meldt dræbt ved syriske luftangreb i Ghouta.

Over 700 civile er ifølge Sohr blevet dræbt, siden det syriske regime og dets russiske allierede optrappede deres angreb i februar.

- Omkring 170 af de dræbte var børn, lyder det fra observatørgruppen.

FN's Sikkerhedsråd krævede for over en uge siden en 30 dages våbenhvile indført i Syrien, men det er ikke sket.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, rettede mandag en ny appel til Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at bruge sin indflydelse i Syrien og få stoppet bombardementerne af civile.

Præsident Bashar al-Assads regime har i de seneste dage optrappet angrebene, og regeringsstyrkerne skal have generobret kontrol over 25 procent af enklaven.

Regeringsstyrkerne står kun tre kilometer fra Ghoutas vigtigste by Douma, siger Sohr.

De første kolonner med nødhjælp nåede dog mandag ind til det belejrede område i Øst-Ghouta, bekræfter FN.

- FN, Syriens Røde Halvmåne og Internationalt Røde Kors kører ind i Douma, lød meldingen fra FN-organisationen OCHA.

Det skal dreje sig om 46 lastbiler, der er kørt ind i Douma, den største by i enklaven, som kontrolleres af syriske oprørere.

Repræsentanter for FN's sundhedsorganisation, WHO, fortalte tidligere mandag, at de lastbiler, man havde gjort klar til at køre ind til Øst-Ghouta med nødhjælp, har fået fjernet store dele af deres last af den syriske regering.

Der bor omkring 400.000 mennesker i det oprørskontrollerede område, som har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.