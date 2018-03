Der venter sygehusledelsen på OUH en stor opgave med at kompensere for de ramte afdelinger, hvis konflikten mellem de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere bliver en realitet. Det står klart, efter at lægerne og sygeplejerskernes faglige organisationer meldte ud, hvilke arbejdspladser der vil være omfattet af konflikten. Det vil gå ud over især planlagte operationer, kontroller og anden ikke-akut behandling på OUH, hvis strejken som varslet bliver en realitet fra 4. april.

Sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen er efter dagens udmelding gået i gang med at skaffe sig et overblik over konsekvenserne.

- Det er da kompliceret, fordi det rager ind hjertekulen på det, der skal til for, at sundhedsvæsnet virker. Men jeg er sikker på, at vi kan komme ind i en god dialog med de faglige organisationer om det akutte patientarbejde, siger han om det nødberedskab, der skal forhandles om på de pågældende strejke-ramte områder.

Hvorvidt behandlingsgarantierne stadig vil gælde for de ramte områder, har han endnu ikke overblik over.

- Hvis det viser sig at holde stik, at det bliver en bredere konflikt, så er det klart, at vi er nødt til at forholde os til de mere generelle behandlingsgarantier. Der vil jeg vurdere, at hvis vi skal aflyse planlagte operationer, vil vi ikke kunne leve op til dem, erkender Niels Nørgaard Pedersen.