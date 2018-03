Når Brandts snart byder inden for til tegneserieverdenen med den belgiske tegner Hergé - bedre kendt som far til Tintin - bliver det med royal glans.

Kronprins Frederik har takket ja til at deltage i åbningen af udstillingen, som finder sted 22. marts klokken 17. Ifølge programmet skal kronprinsen ikke selv tale, men når han har lyttet til bestyrelsesformand Palle Skov Jensen, direktør Mads Damsbo, tv-vært Jacob Stegelmann og ikke mindst Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, får kronprinsen en privat rundvisning i udstillingen fra klokken 17.30-18, hvor den bliver åbent for alle andre.

På Brandts er man formentlig begyndt at bede om godt vejr, for arrangementet finder sted uden for på Amfiscenen. Efter åbningen er det muligt at høre talks eller deltage i tegneworkshops - og selvfølgelig se udstillingen.

Det er første gang, man i Danmark kan komme tæt på kunstneren Hergé - tegneseriens mester, der er bedst kendt for Tintins oplevelser. Udstillingen tegner et portræt af en kunstner, der udnyttede enhver chance for at lade sig inspirere af andre kunstformer. Han havde en passion for nogle af de største avantgardekunstnere og samlede på værker af Warhol, Lichtenstein, Dubuffet og begyndte selv at male i løbet af 1960'erne.

Udstillingen er skabt af Studios Hergé og Musée Hergé i partnerskab med Brandts.