I håndboldens transfermiljø er der - ifølge Sport Fyns oplysninger - forlydender om, at GOG's nye playmaker kan være den 26-årige svensker, Josef Pujol, der tidligere har spillet for norske Elverum men for øjeblikket optræder i Bundesligaen for VfL Gummersbach. Pujols aftale med tyskerne udløber efter denne sæson. Til det siger Kasper Jørgensen:

Slutspurten i grundspillet Med fem runder tilbage af grundspillet ser top fire således ud (et og to får to point med til slutspillet - tre og fire et point):Skjern Håndbold 35 point. GOG 34 point. BSV 30 point. TTH Holstebro 27 point. Sådan ser de fire klubbers slutprogram ud: Skjern: Nordsjælland (ude), KIF (hjemme), Sønderjyske (ude), Tønder (hjemme) og HC Midtjylland (ude). GOG: TTH (hjemme), Tønder (ude), Århus Håndbold (hjemme), HC Midtjylland (hjemme) og Aalborg (ude). BSV: Ribe-Esbjerg (hjemme), Mors-Thy (ude), Skanderborg (hjemme), TTH (ude) og Århus Håndbold (hjemme). TTH: GOG (ude), Århus Håndbold (hjemme), Aalborg (ude), BSV (hjemme) og Nordsjælland (ude).

- Det giver ro, at tingene er ved at være på plads, og jeg er meget tilfreds med den trup, vi kan præsentere til næste sæson. Det er helt klart, at vort mål også bliver top-fire i næste sæson, fastslår Kasper Jørgensen.

GOG mister fem spillere efter denne sæson. Ud over Gøran Johannessen er det to andre norske profiler - Magnus Jøndal på venstre fløj og Henrik Jakobsen på stregen - samt højrefløjen Mark Strandgaard. Desuden slutter stregveteranen Torsten Laen sin aktive karriere. Jøndal skal ligesom Johannessen til SG Flensburg-Handewitt, mens Jakobsen fortsætter i fransk håndbold - i Fenix Toulouse Handball. Mark Strandgaard rykker til Aalborg Håndbold, hvor han skal erstatte Patrick Wiesmach, der rykker til Leipzig og Bundesligaen.

Men GOG har også ambitioner om top-fire i denne sæson og ligger foreløbig godt i forhold til målsætningen. Med fem runder tilbage af grundspillet er fynboerne meget tæt på at have sikret sig mindst en andenplads, som vil betyde maksimumspoint - to - med til slutspillet. GOG er fire point foran Bjerringbro-Silkeborg (BSV) på tredjepladsen og samtidig bedst indbyrdes, så de gule kan tabe to af de resterende fem kampe i grundspillet, uden at andenpladsen kommer i fare. Læg dertil, at BSV har svære kampe i sit restprogram - blandt andet Mors-Thy og TTH på udebane.

Samtidig er GOG kun et enkelt point efter topholdet i grundspillet, Skjern Håndbold, der skal holde fokus på både ligaen og Champions League. Vinderen af grundspillet er både sikret en plads i Champions League og får hjemmebane i første kamp i både semifinale og finale.

- Skjern har et for dem godt slutprogram i grundspillet, men selvfølgelig skal vi gå efter chancen for at blive nummer et, siger Kasper Jørgensen.

GOG møder torsdag aften i Gudme TTH Holstebro, der for øjeblikket er placeret som nummer fire i grundspillet.