Håndbold: Der er god chance for ægte slutspilsstemning, når Odense HC får besøg af Team Esbjerg i Odense Idrætshal tirsdag aften. Ud over at være en topkamp i kvindernes håndboldliga, så er kampen nemlig også et møde mellem de to hold, som flest tilskuere ser spille i gennemsnit. Hos Odense HC melder man også om næsten alle billetter solgt dagen før slaget, og selv om cheftræner Jan Pytlick oplevet en stor kamp eller to i sin karriere, så kan han godt glæde sig til endnu en.

- Der er jo solgt 2100 billetter, og jeg tror, det bliver en fantastisk kamp. Det bliver lidt en forsmag på slutspillet, og for os er det jo også spændende at måle os mod et hold som Esbjerg, for det er jo udelukkende den slags kampe, vi kommer til at spille i slutspillet, siger han.