Faaborg: Inden for den seneste måned har Faaborg Gymnasium været udsat for en mindre stime af tyverier. For en måneds tid siden fik 7-8 elever stjålet deres Mac-computere, som de havde efterladt i omklædningsrummet, mens de var til idræt i hallen. Og i den seneste uge har der så været to tyverier fra garderobeskabene i kælderen. Især det ene var mere end almindeligt frækt. To elever, der lige havde fået en fin lille Ford Kaa i 18-års-fødeselsdagsgave, fik stjålet bilen, den allerførste gang de kørte i den til skolen. Bilnøglerne blev sammen med en pung og en telefon stjålet fra elevernes - desværre ulåste - garderobeskab.

“ Der har været de tre episoder, men vi har ingen ide om, at der er en sammenhæng mellem dem. Jesper Hasager Jensen fra skolens ledelse.

En anden elev fik stjålet sit kreditkort, der efterfølgende blev misbrugt.

Det føles altsammen lidt utrygt, mener 1.g'erne Anna, Esther, Signe, Lærke og Laura, som avisen talte med i kantinen. For dem har det været lidt af et wakeupcall.

- Det er ret irriterende, at man er nødt til at være så opmærksom på sine ting. I en periode har jeg ikke haft låst mit skab i garderoben, men det har jeg nu, fortæller Anna.

- Det skaber noget utryghed, men måske er det meget godt, vi er obs på det, for vi har altid bare været vant til at kunne have vores computere stående i lokalet, og det kan man jo normalt ikke på offentlige steder, siger Lærke.

Og så er pigerne ret enige om, at det ville være en lettelse, hvis man fandt ud, hvem det er.