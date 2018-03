En 23-årig mand er mandag i et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i foreløbig tre uger.

Han er sigtet for at have sat ild til institutionen Taastruphøj, der sent om aftenen 30. januar brændte ned til grunden efter en sag om krænkelser af børn.

Politiet meldte hurtigt ud, at man undersøgte, om der var en sammenhæng mellem branden og en sag om blufærdighedskrænkelse på institutionen.

- Vi prioriterer efterforskningen af såvel branden som anmeldelsen fra kommunen meget højt, og vi er selvfølgelig opmærksom på den mulige sammenhæng mellem sagerne, udtalte vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Flere forældre var vrede over, at en 14-årig dreng i praktik i Taastruphøj skulle have krænket fem børn.

På grund af hensynet til de ansattes sikkerhed besluttede kommunen at sætte vagt ved børnehaven, oplyste borgmester Michael Ziegler (K) fra Høje-Taastrup Kommune til TV2 Lorry i forbindelse med branden.

Krænkelserne af børnene blev opdaget i midten af januar - ikke af personalet, men af forældre til et af børnene.

Straks derefter blev drengen konfronteret med oplysningen. Her erkendte han angiveligt at have kysset piger og befølt dem uden på tøjet. Da han er under den kriminelle lavalder, kan han ikke straffes.

Mandag morgen klokken 07.15 blev den 23-årige mand så anholdt i sagen efter en "planlagt aktion", som politiet skriver i en pressemeddelelse.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst nærmere om, hvorfor politiet mistænker ham for at have startet branden, eller om motivet skal findes i sagen om krænkelserne.

Anklager Sara Kublitz oplyser dog, at manden nægter sig skyldig og overvejer, om han vil kære fængslingen til Østre Landsret.