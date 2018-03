Nyborg: En ung mand blev tilbage i september 2017 nægtet adgang med bussen i Nyborg. Det gjorde passageren så rasende, at han kvitterede med at true og svine buschaufføren til på beskeder over app'en Messenger.

Sagen skulle have været for retten mandag den 5. marts, men blev udskudt på ubestemt tid, fordi der var brug for yderligere oplysninger, fortæller Peter Nygaard fra politiets anklagemyndighed.

Episoden skete den 13. september 2017 ved et busstoppested ved Nyborg Sygehus. En ung mand var på vej ind i bus 195 fra Nyborg mod Odense klokken 13.35, da han af ukendte årsager blev nægtet indstigning af buschaufføren.

Den unge mand fandt frem til buschaufførens navn og sendte tre beskeder over messenger, der ifølge anklageskriftet lød:

- Du er en møgso, jeg håber for dig vi ik mødes igen.

- Jeg kunne trampe dig i ansigtet.

- Arrogante klamme fede gamle jyske kælling.

Manden er tiltalt efter paragraf 119 og 121 i straffeloven, der bliver straffet med bøde eller fængsel op til to år.