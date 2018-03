Årslev: May Bjerre Eiby, stifter og leder af det meget omtalte plejehjem Dagmarsminde, kan opleves ved et arrangement onsdag den 14. marts kl. 19 i Husmandsstedet i Årslev. Her vil hun fortælle om, hvordan det på blot to år er lykkedes at gøre Dagmarsminde til en nyskabende autoritet inden for pleje af personer med en svær demenssygdom.

På Dagmarsminde er brugen af beroligende og antipsykotisk medicin udfaset og erstattet af omsorg. Efter et halvt år er beboernes demenssymptomer reduceret med 50 procent.

Aftenens arrangør er Støtteforeningen Margurittens Venner. /EXP