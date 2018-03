Lederen af banden Loyal to Familia, Shuaib Khan, får lov til at blive i Danmark.

Det står klart, efter en enig domsmandsret i Østre Landsret mandag stadfæstede en dom fra Københavns Byret om betinget udvisning til Khan i en sag om trusler mod en politibetjent.

Stadfæstelsen ærgrer anklageren i landsretten, vicestatsadvokat Anders Riisager. Han havde argumenteret for, at bandelederen skulle idømmes en ubetinget udvisning.