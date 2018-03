Mand fra Tunesien er dømt for dokumentfalsk, efter han sammen med en tysk kvinde forsøgte at blive gift på Ærø. Han har fået 40 dages fængsel, og skal efterfølgende udvises til Tunesien.

I retten den 17. januar forklarede manden fra Tunesien blandt andet, hvordan han havde fået udleveret sin opholdstilladelse på en italiensk restaurant . Forklaringen fik dengang dommeren Henrik Riis Andreasen til at rejse tiltale mod den sigtede med begrundelsen, at "officielle dokumenter ikke bliver udleveret på en restaurant", som han sagde.

- Fristen for varetægtsfængslingen er sat til 14 dage fra den 28. februar, fordi vi regner med at kunne nå det inden da.

Det seneste halve år har der været skærpet fokus på de mange udlændinge, der hvert år valfarter til landet for at blive gift. Blikket har især været rettet mod Ærø - også kendt som bryllupsøen - hvor 4600 udenlandske par blev viet i 2017.

For nylig har børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremlagt et udkast til et lovforslag, som skal gøre det ulovligt at blive gift proforma i Danmark.