Akutberedskab

Ambulancer: Der er stor forskel på, hvor længe ambulancen er om at nå frem til dig med udrykning alt efter, hvor du bor. Det viser en aktindsigt avisen har fået i responstiderne for ambulancerne i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. På kortet nedenfor kan du se, hvor lang tid det gennemsnitligt tog ambulancen at nå frem til alle regionernes postnumre sidste år foregående år. Du får oplysninger om responstiderne i de enkelte postnumre ved at klikke på de farvede felter på kortet

Avisen har fået tallene for responstiderne gennem en aktindsigt hos Region Midtjylland og på Region Syddanmarks hjemmeside. Tallene er et gennemsnit af hvor lang tid alle ambulancer var om at nå frem til adresser i det specifikke postnummerområde.

I nogle områder når en akutbil eller en lægebil ofte frem før ambulancen. Dette er ikke angivet på kortet, men gør i flere områder en forskel for, hvor lang ventetiden på akuthjælp er. Tallene for akutbilernes responstid i Region Syddanmark kan findes her. Akutbilernes responstid er angivet som responstiden for "1. vogn på stedet".