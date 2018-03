Siden 3. januar har Odense Kommune haft et særligt akutteam på 15 sygeplejersker, der søger for, at flere borgere kan undgå en indlæggelse. Teamet har base på OUH, og det sikrer en nærhed til specialisterne.

Ligesom alle andre kommuner i Danmark, har Odense Kommune fået et akutteam af 15 specialiserede sygeplejersker, der plejer borgere i eget hjem, så de kan undgå en eventuel indlæggelse.

Akutteamet i Odense er særligt, fordi det har base på OUH, hvilket sikrer en nær kontakt til personalet og specialisterne på sygehuset. Teamet har været i gang siden 3. januar, og 14 borgere er blevet interviewet om deres tilfredshed med at blive plejet i eget hjem. Undersøgelsen viser, at borgerne er meget tilfredse med akutteamets arbejde.

- Indtil videre over 450 borgere haft glæde af akutteamet, og tilbagemeldingerne har været utrolig positive. Både OUH, praktiserende læger og Ambulance Syd har alle fået øjnene op for, hvad akutteamet kan, og det er helt tydeligt, at det opfylder et behov hos både patienter og sygehusvæsen. Akuttemaet er blevet en vigtig brik i at skabe tryghed og sammenhæng i sundhedssystemet, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K), der er særdeles tilfreds med teamets arbejde.

Særligt glæder det ham, at det er velfungerende, at teamet holder til på OUH, når de ikke er ude hos borgerne.

- En af de mere radikale ideer har været at placere kommunens akutteam på sygehuset. Der gør nemlig en forskel, om man bor sammen, eller om man besøger hinanden. Nu bor vi sammen og får dermed en forståelse for hinandens hverdag og begrænsninger. Vi kan hjælpe hinanden, når influenzaepidemien raser, eller presset er for stort. Men vi har også forståelse for, når der ikke er flere kræfter at trække på, og vi må holde lidt igen, siger rådmanden.