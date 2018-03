Folket har talt, og detaljerne er nu på plads for den ambitiøse marinaplan i Middelfart - første spadestik ventes at kunne tages allerede til sommer.

Stort set alle detaljer er faldet på plads i den marinaplan, som Middelfarts politikere mandag aften fik præsenteret på et temamøde. Planen er en konkretisering af den visionsplan, byrådet sidste forår nikkede ja til med besked til forvaltningen om at inddrage borgere og brugere under det videre arbejde. Det resulterede i nedsættelse af en arbejdsgruppe for infrastruktur og en for det rekreative område.

Køreplan Marinaplanen er et af Middelfart Kommunes signaturprojekter.22. september 2015 blev der indkaldt til borgermøde for at gøre marinaen til en signaturindsats. 2016 blev brugerrådet på marinaen inddraget i processen. Samme år samledes byrådet til seminar om at skabe en eventuel udviklingsplan. I løbet af 2016 er der dialogmøde med brugergrupper som for eksempel Middelfart Sejlklub og Kajakklubben Strømmen. Maj 2017 sender Middelfart Byråd en visionsplan tilbage til forvaltningen med besked om større brugerinddragelse. August 2017 tager to brugergrupper fat på på arbejdet med den rekreative og infrastrukturelle udvikling af marinaen i detaljer. 5. marts 2018 præsenteres en detaljeret plan for de lokale byrådspolitikere. Juni 2018 forventes planen politisk vedtaget, og den ventes endelig gennemført inden udgangen af 2019.

Nordvestfyn: Slæbestedet flyttes og bliver dobbelt så stort, en ny servicekaj placeres op til vinterpladserne ved siden af kajakklubben, på området mellem mole og strand opføres fem strandhuse, som skal bruges til redskabsrum, madpakkehuse, udekøkkener og lignende, et nyt rekreativt område etableres foran restauranterne med blandt andet picnic-område og legepladser, spiselige planter og urter, som havnens gæster kan bruge i madlavningen. Badestrandens sandareal fordobles, og der opsættes endnu en badebro. En ny event-eng forsynes med strøm og andre installationer, så den kan benyttes til for eksempel koncerter og maritime loppemarkeder.

Og der er mange ting, Uffe Høybye og hans stab ikke selv var kommet på, blandt andet udekøkkener, urter, slæbestedets placering og det knæk, den nye Bro 9 nu får for at skabe en bedre sejlergade i marinaen.

- Da først folk opdagede, at vi lytter til deres forslag og indvendinger, har de udvist et fantastisk engagement, fortæller Uffe Høybye, der har stået i spidsen for den kommunale styregruppe, som har samlet trådene.

Han fortæller også, at sejlernes mange protester sidste forår, over visionsplanens særlige stativordning med henblik på at skabe mere plads til byggefelter og event-eng, har lagt sig.

Hver båd kommer fremover til at stå på et standardstativ, så de kan pakkes bedre på de to nye vinteropbevaringspladser. Det bliver havnens personale som med en nyindkøbt truck fremover skal sørge for optagning og transport af både fra servicekaj til vinteropbevaring.

Arbejdsgruppen for infrastruktur har blandt andet besøgt Marselisborg Marina i Aarhus, hvor de har et lignende system.

- Sejlerne kan nu godt set, at det bliver en forbedring, når de slipper for selv at skulle bestille en lastbil, fortæller Uffe Høybye, der kalder arbejdet med at konkretisere sidste års visionsplan for en af hans bedste oplevelser som embedsmand.

- Jeg kan næsten blive helt høj, når jeg tænker tilbage på den proces, vi har været igennem det sidste halve år, og jeg vil mene, at det er Nordeuropas bedste marina, vi er godt på vej til at skabe, siger Uffe Høybye.