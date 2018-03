Tofte: Flyverdragter i alle farveskalaens toner tjener i øjeblikket deres berettigelse, når ungerne hos den private gårdbørnehave Spirevippen lege ude i sne og frost. Det med farverne kan være lige meget ved 16-tiden, for der har de alle fået den samme brunlige tone som jorden på legepladsen.

Gårdbørnehaven giver børnene meget tid ude i den friske luft med fingrene i mudderet og læring om madens vej fra jord til bord. Nu vil gårdbørnehaven også være en gårdvuggestue, og første spadestik til en 130 kvadratmeter stor vuggestueafdeling til 12 børn forventes at blive gravet omkring 1. april.

Spirevippen Gårdbørnehaven Spirevippen åbnede den 4 november 1996 som selvejende institution.



De første år var Spirevippen puljeinstitution, men fra 1. august 2013 blev den privat. Siden er det kun gået én vej, og tidligere tiders problemfyldte økonomi er vendt til en succeshistorie.



Der er ansat en leder og 12 medarbejdere, og med den nye vuggestue bliver der skabt to eller tre nye stillinger.



Der skal fremover være plads til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

- Det var en stor dag for os. Lige siden vi blev en privat institution for fem år siden, har vi haft et stort ønske om at skabe et integreret tilbud, og nu er kontrakten på byggeriet endelig skrevet under, fortæller Morten Grønvald, der er formand for forældrebestyrelsen.

Godkendelsen fra Nordfyns Kommune har bestyrelsen haft liggende nogle år, og nu har man også fået en finansiering på plads sammen med Nordfyns Bank og Statens Vækstfond.

“ Lige siden vi blev en privat institution for fem år siden, har vi haft et stort ønske om at skabe et integreret tilbud, og nu er kontrakten på byggeriet endelig skrevet under. Bestyrelsesformand Morten Grønlund.

Pengene har været det sidste hængeparti, for som privat institution på landet, er pengene ikke kommet af sig selv.

- For mange af de andre banker har det næsten været nok at kigge på landkortet, før de sagde nej, men Nordfyns Bank kender lokalområdet og troede ligesom os selv på projektet, fortæller bestyrelsesformanden.