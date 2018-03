Opdateret med nyt tidspunkt: Den sidste nedrivning er nu fastsat til tirsdag klokken 11. Red.

Svendborg: Vognmand og entreprenør Tonny Madsens store maskiner har en tid holdt stille på grund af vejret. Ikke snevejret, men blæsevejret.

Men nu er de aktive igen og æder sig videre gennem den gamle Nordre Skole på Mølmarksvej. Inden udgangen af denne uge vil Nordre Skole formentlig ikke eksistere mere.

Kort om Nordre Skole 1949: De første 13 skoleklasser rykker ind.1950: Byggeriet færdiggøres helt.1997: Skolen bliver renoveret.2011: Skolen lukker i forbindelse med den nye skolestruktur.2012: Sct. Michaels Skole i Oure bliver solgt, men ingen har budt på Nordre Skole.2015: Svendborg Byråd vedtager en lokalplan, som muliggør, at bygningen kan rives ned.Marts 2017: BSB Svendborg og Domea køber i samarbejde med Vandkunsten skolen for 18,8 millioner kroner. (fier)

- Hvis vi slipper for blæst, og i øvrigt kan få en fin sigtbarhed, så tror vi, at vi kan vælte det sidste på onsdag, siger Torben Davidsen fra vognmandsfirmaet.

Han fortæller også, at de sidste mure vil kollapse i større stykker.

- Det kommer til at ske med hjælp af en langarmmaskine, og vi regner med, at få murene til at lægge sig i skolegården, så vi generer naboerne mindst muligt med støv, siger han.

Når alt er væltet, bliver de store murstykker kørt ud til firmaet Gamle Mursten, der renser de enkelte røde sten.

En del af stenene er reserveret til Boligselskabet BSB og Domeas nye lejlighedskompleks, "Borgen", der skal stå på samme sted, som den 69-årige Nordre Skole falder.BSB Svendborg og Domea købte i samarbejde med Vandkunsten skolen for 18,8 millioner kroner for præcis et år siden, og Borgen ventes at være færdig i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020.Borgen, som kommer til at indeholde 116 lejebolier i forskellige størrelser plus et supermarked.