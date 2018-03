Nordfyn: Nordfyn: Ældre over 65 år er hyppigere udsat for dødsbrande end den øvrige del af befolkningen.

På den baggrund går Nordfyns Kommune, Ældresagen Nordfyn og Beredskab Fyn sammen om at donere brandalarmer til ældre og svage borgere i en kampagne støttet af Tryg Fonden.

Det er madlavning, levende lys og ikke mindst rygning, som er årsag til knap halvdelen af alle dødsbrande. Med de gratis røgalarmer er det håbet, at brandene bliver opdaget i tide, så det ikke går ud over beboerne. Kan de ikke selv montere brandalarmen, er en gruppe frivillige i Frivilligcenter Nordfyn klar til at hjælpe. Det er bare at kontakte formand for Ældresagen Nordfyn, Kaj Andersen på 6484 14 56 eller på mail kaj-vera@email.dk.

I Danmark har der i perioden fra 2007-2016 været et gennemsnit på 70 dødsbrande om året. /EXP

