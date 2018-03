- Hvis den nu havde været 13 centimeter ved bredden, så havde vi taget 5-6 prøver mere for at sikre os, at isen var tyk nok, inden vi åbnede søen, fortalte Bent Pedersen, der lyste op i vinterlandskabet med sin orange redningsvest. Som hale havde han et blåt torv, som Lasse Illsøe kunne hive ham op med, hvis nu han skulle være så uheldig at falde igennem isen.

Jeg vil stærkt fraråde, at man går ud på isen. Det er jo et generelt problem, at folk dropper i. Bent Pedersen, Vej og Trafik i Assens Kommune

Assens: Den sibiriske kulde, der i over en uge har holdt landet i en frostnæve, får næsen til at løbe, fingrene til at knække og testiklerne til at flygte op i varmere regioner, men alligevel bider kulden ikke hårdt nok til, at Vej og Park i Assens Kommune tør tillade skøjteløb og andet sjov på søerne.

Selv om det ikke er tilladt at gå på søerne, før kommunen siger ok, oplever Bent Pedersen og Lasse Illsøe af og til, at der er fodspor på isen.

- Jeg vil stærkt fraråde, at man går ud på isen. Det er jo et generelt problem, at folk dropper i, lyder det fra Bent Pedersen, mens han lægger sine redskaber på plads. Selve målingen af isen foregår ved, at han borer igennem isen med en boremaskine og derefter stikker et stykke ståltråd ned. Bagefter måler han ståltråden.

Efter søen ved Strandmølleskolen gik turen til søen i Trunderupskoven, som typisk er den første sø, som fryser til. Med en tykkelse på 10 centimeter var isen her heller ikke tyk nok til, at Bent Pedersen ville åbne den. Derefter gik turen til resten af kommunens søer: Østervang Sø, Mølledammen, Langsted Gadekær, branddammen ved Fuglekildevej, Kaaels Mølledam, Galledammen, Sønderby Sø og Turup Gadekær.

Med vejrudsigten i mente er det dog tvivlsomt, at der bliver mulighed for at lave piruetter på kommunens søer denne vinter, mener Bent Pedersen.

- Jeg tror ikke på det. Ikke i år.

Sidste gang kommunen åbnede op for skøjteløb og almindelig tumlen rundt på søerne var for tre år siden.