Jordemødre på Fyn skal bruge deres arbejdstid på meget andet end kerneopgaven. Sådan lyder det fra en kredsformand og en jordemoder på OUH. Afdelingens overlæge forstår kritikken.

En jordemoders primære job består i at hjælpe gravide kvinder før, under og efter fødslen. For at give nyfødte den bedst mulige velkomst til verden. Men det er ikke lige let, når der også skal gøres rent, serveres mad, passes telefoner, registreres, dokumenteres og faktureres. Det mener Manja Vilhelmsen Rytter, der er jordemoder ved Odense Universitetshospital på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D. Hun retter i et debatindlæg til avisen Danmark en hård kritik mod sin arbejdsplads. Som med alle andre offentligt ansatte, er diskussionerne om jordemødrenes arbejdsvilkår sat på standby med overenskomstforhandlingernes sammenbrud. Men står det til Manja Vilhelmsen Rytter, er der nok at tage fat på. Jordemoderen har en oplevelse af, at hun bruger sin arbejdstid forkert, og at det potentielt går ud over de nyfødte.

Bruger tiden forkert

"De fleste af mine vagter går en stor del af min tid altså med opgaver, som tidligere var sygeplejerskens, assistentens eller sekretærens. Den tid er jeg - igen alt andet lige - mindre opmærksom på de fødende og de nyfødte. Læg dertil, at der er vagter, hvor jeg hverken når at spise eller tisse, og regn så selv ud hvad det gør ved min evne til at koncentrere mig," harcelerer hun. "Det sker faktisk, at jeg overser noget, jeg burde have reageret på, altså tegn på at noget er galt hos enten en fødende eller hendes barn, fordi jeg pisker rundt, når jeg er på arbejde," skriver hun også. Overlæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Bjarne Rønde Kristensen, siger til Fyens Stiftstidende, at han er opmærksom på problemstillingen, og at han forstår sin medarbejders frustrationer over at skulle bruge sin tid på andet end det, hun i bund og grund er ansat til. - Og på et eller andet tidspunkt kan det også komme til at fylde for meget. Der tror og mener jeg ikke, at vi er endnu, siger overlægen.

Udbredt problem