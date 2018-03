Interview

De har grinet og haft lyst til at græde. De har haft boblende energi og mismodige stunder. Forfatter Jens Blendstrup og billedkunstner Ole Lejbach rejste sidste år rundt til 30 forladte steder på Fyn for at genoplive historien bag dem. Det er der blandt andet kommet bogen "Den fynske kulturarvsekspedition" ud af.

Ole og Jens er gode venner. De kender hinandens særheder. De hjælper hinanden, driller hinanden, og de kan også blive uenige og tage en rask diskussion. Ole er billedkunstner. Jens er forfatter. De har arbejdet sammen i mange år, og de kan lide at tage på ekspeditioner. Sidste gang var de på egetræsekspeditioner. Det førte blandt andet til en fælles udstilling "Ege-ekspeditioner" på Johannes Larsen Museet. "Fantastisk udstilling" skrev anmelder Malene Birkelund i denne avis og tændte for seks stjerner.

Bog, roadshow og udstilling Om bogen

"Den fynske kulturarvsekspedition" indgår i projekt Mod.Strøm, som er et innovativt kunst- og kulturprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem Kulturregion Fyn og Kulturarv Fyn. Ekspeditionen og dermed også bogen er støttet af Albani Fonden.



I bogen har forfatter Jens Blendstrup, billedkunstner Ole Lejbach, projektmedarbejder Ann Ammons og ekspeditionsleder Troels Malthe Borch fra Kulturarv Fyn besøgt 30 fynske steder - tre i hver af de fynske kommuner - som er blevet forladt i løbet af de seneste 100 år. Besøgene har givet afsæt til ny kunst og litteratur, og samtidig fortæller bogen de ofte glemte historier om fynske arbejdspladser, erhvervseventyr og meget andet.



Roadshow



I forbindelse med bogen rejser Jens Blendstrup og Ole Lejbach tilbage til de 10 fynske kommuner for at fortælle om, fabulere og digte videre på historierne om de steder, de har besøgt.



De har allerede været på Langeland, i Kerteminde og i Otterup. Senere kan man møde dem her:



20. marts: Tobaksgaarden i Assens. 22. marts: Historiens Hus i Odense. 3. april: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 4. april: Korinth Kro. 5. april: Kulturøen i Middelfart. 10. april: Bastionen i Nyborg. 12. april: Det Gamle Værft i Ærøskøbing.



Udstilling



Ole Lejbachs billeder udstilles fra 10. marts til 15. april i den gamle silo på Odense Havn, Finlandkaj 6.



De store billeder ledsages af citater fra Jens Blendstrups historier.

Denne gang har de to venner været på en fynsk kulturarvsekspedition. Målet har været 30 steder rundt om på Fyn - tre i hver af de fynske kommuner. Alle stederne er blevet forladt af deres oprindelige funktion og bruges nu til noget andet eller forfalder, og her har de kigget, snuset, talt med de lokale og spurgt og lyttet, sanset - altsammen for gennem ord og billeder at give stederne saft og kraft igen. Jens har digtet historier med afsæt i virkeligheden, Ole har fortolket visuelt gennem store tegninger, og nu er materialet samlet i bogen "Den fynske kulturarvsekspedition", som udkommer 9. marts.

Ole og Jens bestemte ikke selv, hvor de skulle hen. Den del af opgaven var bunden.

- Man kan sige, vi fik 30 benspænd, siger Ole Lejbach.

Nogle gange kom inspirationen med det samme - andre gange måtte de arbejde sig ud af et uvilkårligt mismod for at finde frem til storheden i fortiden.

I Kerteminde Kommune skuffede for eksempel Sybergs atelier umiddelbart, for det var ikke ligetil at forestille sig den forsvundne blomstrende have og bondegårdsidyl, der var engang. Alligevel er det netop her, at Jens har skrevet en af sine yndlingshistorier i den nye bog.