Det er ikke bare ulovligt. Det er også farligt for cyklisterne, der parkerer cyklerne stativerne. Det mener blandt andre Lise Lisborg, Nyborg, der ofte kommer i idrætscentret - blandt andet for at deltage i løbetræning.

Nyborg: Det lyder lidt som en dum vittighed: Folk, der skal ind og svømme, motionere eller spille tennis i idrætscentret på Storebæltsvej i Nyborg, orker ikke at gå de få meter fra p-pladserne til indgangen. Derfor er de mest eftertragtede p-pladser lige ved indgangen - nemlig på et areal, hvor parkering er forbudt eller forbeholdt busser.

Nyborg har som bekendt ikke noget p-korps for tiden, og politiet har kun kontrolleret parkeringen i byen to gange i løbet af de seneste par år, så det er helt risikofrit at parkere ulovligt ved idrætscentret for at komme så tæt på indgangsdøren som muligt.

Men centrets ledelse er klar over problemet og har forsøgt at gøre noget ved det. Men foreløbig uden held:

- Jeg synes, det er lidt tragisk, at vi har nogle bilister, der ikke vil overholde reglerne. For der er pladser nok at holde på. Vi henviser jo også til den store plads foran Hotel Storebælt på den anden side af Storebæltsvej, siger Keld Arentoft, leder af Nyborg Idræts og Fritidscenter.

Keld Arentoft oplyser, at man forsøgt at få folk til at lade være med at parkere ved cykelstativerne og på bussernes holdeplads. Blandt andet ved at sætte sedler i folks ruder.

- Vi har jo ikke beføjelse til at opkræve bøder, så vi må nøjes med at appellere til folk om at parkere ordentligt. Vi har i øvrigt også snakket med kommunen og politiet om problemet, siger Keld Arentoft.

Det er ikke muligt at sætte en spærring op, så bilerne ikke kan komme ind på arealet ved cykelstativerne, for området er samtidig indgangen til fodboldstadion, og kommunens folk skal kunne komme til med forskellige maskiner og køretøjer.