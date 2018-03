Broby: Asfalten er næppe kørt til på kommunens den nye cykelsti mellem Fjellerup og Gislev, før politikerne gør klar til at åbne en ny rute for cyklister i den anden ende af Faaborg-Midtfyn.

Dén sti skal forbinde Nr. Broby og Brobyværk og forhåbentlig være færdig inden jul. Der er afsat 7,7 millioner kroner til cykelstien, som i Nr. Broby skal slutte ved byens store rundkørsel. Den anden ende bliver formentlig i Brobyværk, men hvor cykelstien kommer til at krydse Odense Å er ikke afgjort endnu. Den del af projektet udsættes til nærmere afklaring. I første omgang slutter cykelstien ved KEN-fabrikken.

- Lokalt er der ønske om og behov for at føre stien helt frem til skolen. Det skal undersøges nærmere, og vi vil også holde et møde med dem derude, forklarer Søren Kristensen (V), der er formand for Teknik-og Miljøudvalget.

Han er ikke sikker på, om den sløjfe på projektet når at blive bundet, så den er med, når udvalget på sit næste møde skal diskutere trafiksikkerhedsplan.

- Men så kan den eventuelt komme med, når vi skal i gang med næste års budget, tilføjer Søren Kristensen.

Linjeføringen af den kommende cykelsti er diskuteret på flere dialogmøder med lokalrådene og de to skoler, Nr. Broby Friskole og Brobyskolernes afdeling Pontoppidan. Her er foreslået et par alternativer til den slagne landevej mellem brobyerne, for eksempel gennem Allerup. Den tur vil dog blive en halv gang længere, mere bakket og byde cyklisterne på flere krydsninger af landevejen, så den linjeføring afviser kommunens embedsmænd. På dialogmøderne er der udtrykt ønske om at krydse Odense Å i det grønne nord for bymæssig bebyggelse. Det kan dog komme i konflikt med naturfredningen og blød jord kan medføre større udgifter til fundering. I stedet peger embedsmændene på forlængelse af cykelstien langs Bøgebjergvej til T-krydset ved Ølstedvej. Prisen for de cirka 800 meter anslås til knap fem millioner kroner.

Foreløbig går politikerne i Teknik- og Miljøudvalget dog kommunalbestyrelsen med en plan om at få godkendt hovedprojektet fra rundkørslen i Nr. Broby til KEN-fabrikken, og at der kan skaffes jord til cykelstien ved ekspropriation.