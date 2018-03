Knofedt

En over hundrede år gammel togvogn skal sættes i stand og placeres ved Retiradehuset i Fredericia. Husets ejer har sat sig for, at vognen skal være klar senere i år.

Fredericia: - Ja, den er jo temmelig træt. Der skal nok lige skiftes en pind, siger Jan Jepsen med stor, jysk underdrivelse og sender blikket hen mod den 111 år gamle togvogn, der står blokket op i laden på hans fødegård uden for Klattrup, syd for Vejle.

Det er susende koldt, men Jan Jepsen kan forvente at arbejde sig til varmen, for han har har slået et rigtigt stort brød op. Togvognen skal renoveres og placeres ved Retiradehuset i Fredericia. Han er aktuelt i færd med at renovere den gamle jernbanebygning til erhvervslejemål, og den klassiske togvogn skal bidrage til jernbanestemningen på stedet. Men først skal der - som han siger: Lige skiftes en pind.

“ Først brækker vi den ned, og så bygger vi den op. Jan Jepsen

Faktisk er det lidt overdrevet at omtale vognen som en vogn. For den har ingen hjul. Endnu.

- Nej, nedbryderen i Odense, hvor jeg købte den, havde ikke hjulene. Dem har jeg i stedet fundet hos Bindeballe Købmandsgård. Hjul og vogn er ikke skabt til hinanden, men det skal nok gå. Vognen skal jo trods alt kun stå stille, siger Jan og klatrer ind i vognen.

Malingen skaller af og hænger som drypsten ned fra loftet. Ekstra plader er monteret på ydersiden, og flere af vinduerne mangler. Men historien kan mærkes et sted i håndværkertilbuddet.