Arbejdsmarked

Grethe Jørgensen har oplevet strejke før. Ikke i sin tid som plejehjemsassistent, men som leder af det nu nedlagte plejecenter, Skovhaven i Erritsø.

- Den gang fik vi det til at fungere. Faktisk gav konflikten en ny samhøringhed, siger Grethe Jørgensen efter at have overvejet at bruge ordet "hygge".

- Man rykkede sammen og lærte måske hinanden lidt bedre at kende. Jeg mindes også, at de pårørende kom lidt ekstra på banen og for eksempel ordnede vasketøjet. Og nogle beboere opdagede, at de selv kunne redde deres senge og dermed være lidt mere aktive end ellers, siger Grethe Jørgensen.

Konfliktvarslet kan tidligst udløse strejke pr. 4. april, hvor de nuværende overenskomster udløber. Forligsinstitutionen kan udskyde konflikten to gange a 14 dage, hvis der er håb om en forhandlingsløsning.