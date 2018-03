Kerteminde: "I Fars Hænder" er titlen på en dansk dokumentarfilm, som vises over blot to aftener i Kerteminde Kino. Det sker henholdsvis tirsdag 6. og onsdag 7. marts.

Filmen handler om Svens far, keramikeren Niels, som for 17 år siden blev fundet frosset ihjel i en snedrive få kilometer fra hjemmet. Sven har forsøgt at lægge opvæksten med den stærkt alkoholiserede far bag sig, men noget trækker i ham og han begynder han at grave i fortiden.

Undervejs bliver det store spørgsmål for Sven, om han uvidende har fortsat farens indre kamp og er på vej i hans fodspor? Er han stadig i fars hænder...?

Filmen fra 2017 er instrueret af Sven Vinge.