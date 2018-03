- Men når jeg går rundt derhjemme og tulrer lidt for mig selv, kan jeg godt mærke i maven, at konkurrencen nærmer sig. Mikael Pedersen, blomsterdekoratør ved Annette's Blomster og deltager ved fynsmesterskab i moderne blomsterkunst.

Langeskov: Det er Annette Burchalls første gang, mens det for Mikael Pedersen fra Langeskov bliver anden gang. Dog er det nu ved at være otte år siden, at han sidst prøvede det.

Her på sit arbejde i blomsterforretningen i Langeskov tænker Mikael Pedersen ikke så meget over, at konkurrencen venter lige rundt om hjørnet.

- Men når jeg går rundt derhjemme og tulrer lidt for mig selv, kan jeg godt mærke i maven, at konkurrencen nærmer sig, smiler han.

Det er også det uforudseelige, der venter, når han med tungen lige i munden, kontrollerede hænder og høj kreativitet, skal løse de opgaver, som deltagerne vil blevet stillet overfor. Ingen kender dem på forhånd. Det eneste, som deltagerne får at vide inden konkurrencen, er, at de får en seddel om, hvad de skal medbringe af værktøj, og det er sådan set bare det gængse værktøj, som en blomsterdekoratørs værktøjskasse indeholder som blandt andet ståltråd og én saks.

Sidste gang, hvor Mikael Pedersen var med, var der to opgaver, som skulle løses. Den ene fik deltagerne én time til, men den anden var der fire timer til at løse. En af opgaverne lød på, at der skulle skabes buffetdekorationer. Nu er han spændt på at se, hvordan det bliver denne gang.

- Det var nogle på hjemmefronten, som synes, at jeg skulle prøve at være med i konkurrencen igen, forklarer han.

- Så det gør jeg så.