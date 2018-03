Selv om prisen for bedste fotografering glippede for den danske filmfotograf Dan Laustsen, nåede han alligevel en tur på oscarscenen natten til mandag dansk tid.

Det skete med filmen "The Shape of Water", der med i alt fire statuetter blev den store vinder ved den 90. oscaruddeling i Los Angeles.

- Det er helt utroligt, at den vinder for bedste film. Det er så skønt.

FAKTA: Del Toros kærlighedsdrama høstede hæder ved oscarshow Det blev Guillermo del Toros film "The Shape of Water", der løb med den største hæder ved den amerikanske filmprisuddeling Academy Awards.



Filmen handler om en ensom, stum kvinde, der får et nært forhold til en havmand på et tophemmeligt laboratorium i 1960'erne.



Prisuddelingen, hvor der bliver uddelt oscarstatuetter, fandt i år sted for 90. gang.



"The Shape of Water" var nomineret i hele 13 kategorier, men vandt fire statuetter. Deriblandt de prestigefulde kategorier bedste film og bedste instruktør.



Her er vinderne i et udpluk af kategorierne:



* Bedste film: "The Shape of Water".



* Bedste instruktør: "The Shape of Water" (Guillermo del Toro).



* Bedste mandlige hovedrolle: Gary Oldman i "Darkest Hour".



* Bedste mandlige birolle: Sam Rockwell i "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".



* Bedste kvindelige hovedrolle: Frances McDormand i "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".



* Bedste kvindelige birolle: Allison Janney i "I, Tonya".



* Bedste ikke-engelsksprogede film: "A Fantastic Woman" (Chile).



* Bedste animationsfilm: "Coco" (Lee Unkrich og Darla K. Anderson).



* Bedste fotografering: "Blade Runner 2049" (Roger A. Deakins).



* Bedste kostumer: "Phantom Thread" (Mark Bridges).



* Bedste dokumentar: "Icarus" (Bryan Fogel og Dan Cogan).



* Bedste korte dokumentar: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" (Frank Stiefel).



Kilde: Oscars.org.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg var skuffet over ikke at vinde den pris, jeg selv var nomineret til, for jeg havde ikke sat næsen op efter det, siger han.

I kampen om prisen for bedste fotografering måtte Dan Laustsen se sig slået af den legendariske filmfotograf Roger Deakins, der tog prisen for filmen "Blade Runner 2049".

Men det spolerede ikke festen for Dan Laustsen, der kunne glæde sig både på egne og kollegers vegne - blandt andre instruktør Guillermo del Toro.

- Jeg synes, det er fantastisk, at Guillermo vandt for bedste instruktør, og at vi vandt for bedste film.

- Det var skønt at stå der på scenen med sine kolleger, som man har lavet filmen med, siger han.

Filmen er et kærlighedsdrama om en ensom, stum kvinde, der får et nært forhold til en havmand på et tophemmeligt laboratorium i 1960'ernes USA.

De prestigefyldte priser skal nu fejres af holdet bag, fortæller den danske filmfotograf.

- Nu skal vi til en middag og til fest, og så er det hjem på hotellet og pakke kuffert, for så er det tilbage til hverdagen igen, siger han.

Dermed gik det Dan Laustsen væsentligt bedre end flere af hans danske kolleger.

To dokumentarfilm med danske kreative kræfter bag sig blev besejret i kategorien bedste dokumentarfilm.

Og det store oscarhåb svenske "The Square" med danske Claes Bang i hovedrollen blev også forbigået i kategorien bedst ikke-engelsksprogede film.

- Jeg har det dårligt, det er rædselsfuldt, jeg er rasende, det er noget lort, udbrød den danske skuespiller, da Ritzau fangede ham på telefonen i salen.