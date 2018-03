18 ligakampe på stribe uden nederlag. En førsteplads i Alka Superligaen. Og hvem ved, måske på vej mod det første DM-guld i 13 år.

Jo, der er al mulig grund til at ranke ryggen i fodboldklubben Brøndby, som efter søndagens 2-1-sejr hjemme over OB gik i et miniudbrud i toppen.

Forude venter en udekamp mod AC Horsens og en hjemmekamp mod Hobro som afslutning på grundspillet, inden slutspillet om medaljer venter.

Brøndbys midtbaneprofil Christian Nørgaard ser gode muligheder for, at klubben kan afslutte grundspillet med to sejre og dermed sikre et godt afsæt til de ti kampe i DM-slutspillet.

- Vi er inde i en fantastisk stime, og jeg ser ingen grund til at stoppe den.

- Både Horsens og Hobro er svære modstandere at spille mod. Vi havde det især svært med Hobro på udebane sidst. Det bliver to svære kampe, men jeg ser mulighederne som gode, siger han.

Brøndby topper Superligaen med 56 point for 24 kampe. FC Midtjylland kommer a point med Brøndby, hvis midtjyderne vinder mandagskampen ude mod Silkeborg.

Lidt bagude lurer FC Nordsjælland med 49 point på tredjepladsen.

Christian Nørgaard peger på, at Brøndby endnu intet har vundet, selv om holdet ikke har tabt i over et halvt år i ligaen.

- Vi ligger ikke til guld og grønne skove, det er tæt i toppen, og også FC Nordsjælland leverer en fremragende sæson.

- Under normale omstændigheder kunne FC Nordsjælland lige så godt ligge nummer et, med de point de har. Vi kan ikke sætte os ned og være så stolte af os selv, siger han.

Stolthed var der dog at spore efter 2-1-sejren over OB.

Den faldt efter en krævende uge med tre kampe, herunder torsdagens 1-0-sejr i topkampen ude mod FC Midtjylland.

Christian Nørgaard mener da også, at kampen mod OB viste, at Brøndby-holdet har en særlig karakter.

- Det vidner om et modnet hold, og et hold, der har lært meget af både efterårssæsonen og sidste sæson, siger han.