Det gælder om at passe på, hvis man skal ud i trafikken mandag morgen og formiddag.

Ifølge DMI's radar over nedbør sner det over hele Fyn klokken 6, men der er risiko for, at det går over i isslag.

DMI oplyste lidt i klokken 4, at der er risiko for isslag i Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn Kommuner frem til klokken 10, mens der er varsel om let isslag på Sydfyn og i Assens Kommune frem til klokken 10.