"The Shape of Water", der handler om en stum kvinde, der forelsker sig i en sortgrøn havmand, blev tidligt mandag morgen kåret til den bedste film ved den 90. oscaruddeling i Los Angeles.

Filmens mexicanske instruktør, Guillermo del Toro, vandt samtidig prisen som bedste instruktør ved showet i Dolby Theatre.

"The Shape of Water" var med 13 nomineringer på forhånd den helt store topscorer ved oscarshowet. Den endte i alt med fire statuetter, hvilket var flest af alle ved nattens prisuddeling.