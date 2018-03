Fastspændt, tvangsmadet med sonde eller tvunget til at tage medicin.

Når børn og unge i psykiatrien udsættes for tvang, er det oftest 15-17-årige piger med selvskadende adfærd, der er patienterne.

Det viser en undersøgelse foretaget i januar og februar, som Region Syddanmark har stået i spidsen for. Resultaterne er baseret på informationer fra 2017 fra 96 tvangsindlæggelser og 98 indlæggelser, hvor der har været brugt tvang.